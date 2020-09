Congedi straordinari e smart working per figli under 14 in quarantena: come funziona (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da oggi sono ufficiali le disposizioni per lo smart working e i Congedi parentali concessi ai genitori lavoratori che dovessero ritrovarsi i figli under 14 costretti a casa in quarantena da Covid-19. L’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e depositato in Gazzetta. Congedi straordinari e smart working per figli under 14 in quarantena: il testo ufficiale “Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio ... Leggi su quifinanza

