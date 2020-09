Catania, Pinto: “Due club del Girone C partono favoriti ma noi ci siamo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il calciatore del Catania Giovanni Pinto svela le sue aspettative per la nuova stagione in Serie C che scatterà tra meno di un mese. “A Catania mi trovo bene a livello calcistico ma anche nella vita di tutti i giorni. In campionato vogliamo dire la nostra ma partiamo senza proclami. In pole per la B metto Bari e Ternana hanno una determinata disponibilità economica, poi si sa che i soldi contano fino ad un certo punto. Palermo, Catanzaro e Avellino possono ambire al primato e non solo per blasone ma anche per gli organici che stanno costruendo”. Catania, Pinto: “Due club del Girone C partono favoriti ma noi ci ... Leggi su itasportpress

Presentato il nuovo staff tecnico, il Catania di mister Raffaele prende forma grazie al lavoro dell’aera sportiva. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore si registrano passi ...

Catania, Pellegrino fa il punto su acquisti e cessioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore dell’area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ha fatto il punto sul mercato rossazzurro. Questi alcuni passaggi dell’intervista alla Rosea: “ ...

