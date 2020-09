Calciomercato Juventus, accordo per Suarez: Paratici fa all-in (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus potrebbe essere appena entrato nella sua settimana decisiva. Il fronte attaccanti potrebbe cambiare radicalmente volto, dopo l’imminente rescissione consensuale con il pipita Gonzalo Higuain. Il nuovo numero 9 della Juventus sembra sempre più prendere corpo nel nome di Luis Suarez, fenomeno uruguaiano che negli ultimi anni è stato il puntero del Barcellona. Dopo esser stato escluso dal nuovo progetto tecnico dei catalani l’attaccante è stato subito avvicinato all’orbita del mercato bianconero, e nell’ultima settimana sembra che la trattativa sia arrivata alla svolta definitiva. La nuova stagione, agli ordini di mister Pirlo, è ormai in procinto di iniziare, ma ad oggi il tridente offensivo manca proprio di una prima punta. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

