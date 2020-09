Scuola: “Il rischio zero non esiste”, quindi la Azzolina si appella al comune senso di responsabilità (Di martedì 8 settembre 2020) Eludendo l’interrogativo di fondo che in questi giorni tormenta tutti i genitori italiani, preoccupatissimi da questo ‘inutile’ ritorno a Scuola il 14 settembre (quando la settimana dopo poi ci si ferma per le elezioni), stamane il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta non per rassicurarci sul fatto che, nonostante i rischi di nuovi contagi, si è lavorato per ridurli al 90%, ma semplicemente per ricordare che il ‘rischio zero’ non esiste! Azzolina: “Fondamentale il senso di responsabilità” “Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a Scuola – ha infatti esordito la ministra – Proprio per questo sarà ... Leggi su italiasera

agorarai : 'La ripartenza della scuola è un segno di rinascita per tutto il Paese. Essere accusati di ritardi è molto ingiusto… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci è sembrato strano. Come Lega abbiamo fatto un'interrogazione. Due giorni dopo il contratto è stato blo… - Mov5Stelle : ? Ennesima fake news di Salvini sulla scuola, i giornalisti Rai di tutta Europa lo smentiscono così Guarda il vid… - SaveChildrenIT : RT @CordaniFlaminia: Oggi abbiamo partecipato all'audizione della IX Commissione della @RegioneLazio su 'ripresa servizi educativi x l'infa… - FonzyH : RT @EmmeEmm_: Mi ha appena scritto ilmauro85 che è appena andato a iscrivere il figlio a scuola, e porca puttana, chi avrà come compagno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola “Il Lazio, scuola senza banchi né docenti: è caos a una settimana dal via Corriere della Sera