Mattino Cinque, Francesco Vecchi e il rapporto con Federica Panicucci: ‘Difficile peggiorare’ (Di martedì 8 settembre 2020) Oggi Francesco Vecchi e Federica Panicucci sembrano aver trovato il loro equilibrio nella conduzione di Mattino Cinque, ma in passato non è sempre stato così. Tutti ricordano ancora il fuorionda svelato da Striscia la Notizia in cui la conduttrice insulta il collega colpevole di aver sforato sottraendole tempo al suo spazio previsto dalla scaletta. Intervistato da Libero, come riporta Fanpage.it, Vecchi ricordando quell’episodio spiega a proposito del loro rapporto: “È migliorato, anche perché era difficile peggiorare“. Mattino Cinque, Francesco Vecchi si è sposato: l’annuncio di Federica ... Leggi su tvzap.kataweb

viveredilibri : nonnina su mattino cinque che ospita i migranti a trento, ti amo - Rillswind : Laura Agea ospite a Mattino Cinque 07-09-2020 - herquarterback : non io che alle cinque del mattino sono andata a rileggermi le chat vecchie con un mio ex amico molto stretto del m… - protectkoo : comunque ho un problema quando inizio a vedere video di cani/gatti randagi che vengono salvati oltre a piangere e o… - diamandisdorian : io quando ascolto enya alle cinque del mattino uguale -