L’amico che Willy voleva difendere: “Un pugno in testa lo ha ucciso” (Di martedì 8 settembre 2020) Si chiama Federico il giovane che Willy ha difeso la sera del 5 settembre. La sua testimonianza è drammatica. Gli investigatori e i magistrati sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dei fatti di sangue di Colleferro risalenti al 5 settembre dove un giovane di nome Willy Monteiro, appena 21enne, ha pagato con la … L'articolo L’amico che Willy voleva difendere: “Un pugno in testa lo ha ucciso” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

