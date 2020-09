Calciomercato serie C LIVE: Codromaz alla Juve Stabia (Di martedì 8 settembre 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Martedì 7 settembre 11.30 Livorno, si avvicina l’arrivo di Mazzarani – A riportarlo è IdeaRossazzurra. 9.34 Piacenza, biennale per Palma – Trovato l’accordo fino al 2022. Domenica 6 settembre 17.00 La Juve Stabia prende Codromaz dalla Triestina – Il difensore firma fino al 2023 15.00 L’AlbinoLeffe prende Mattia Trovato dalla Fiorentina – Arriva a titolo temporaneo 13.00 Ravenna, arrivano Marozzi e Meli – ... Leggi su calcionews24

Pasquale Casillo è morto: addio allo storico presidente del Foggia dei miracoli di Zeman. Il “re del grano” era malato da tempo: aveva 72 anni. Foggia piange don Pasquale Casillo, il presidente di “Ze ...

Calcio: nuovi acquisti in casa Taranto

FRANCESCO LOIACONO - Il Taranto ha acquistato l’attaccante Antonio Santarpia del 2000 dalla Cavese e il difensore Aniello Boccia del 2002 dalla Juve Stabia. Ingaggiato il portiere Francesco Stasi del ...

