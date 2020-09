David Sassoli: "Non lasciamo le Regioni a chi odia l'Europa" (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente del Parlamento Ue: "Il voto del 20 settembre è importante. Toscana e Marche esempio per l'utilizzo dei fondi" Leggi su quotidiano

margymo : RT @seneca1900: David Sassoli candidato sindaco di Roma per il centro sinistra ... Finalmente!!! - amezzanotteva : Putin ha letto con terrore il messaggio lanciato da david Sassoli sull'ordine di chiarimenti in merito alla vicen… - ruffino_paola : RT @seneca1900: David Sassoli candidato sindaco di Roma per il centro sinistra ... Finalmente!!! - cusano_claudia : RT @EugenioCardi: Magari! Approvo l'idea. Mi sembra un'ottima iniziativa. È politico della giusta esperienza politica ?? David #Sassoli apr… - Johnnyyxx : Bellanova Piange e David Sassoli ha già pronta una Filippica in Eurovisione contro questa irriducibile Reduci della… -