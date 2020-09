Scuola, prof “fragili” e prof “furbetti”. Ecco la circolare per evitare abusi sugli esoneri (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set – Arriva la circolare anti-furbetti per evitare abusi nelle richieste di esonero da parte dei prof che si ritengono a rischio per il coronavirus. E’ considerato “fragile” il lavoratore colpito da patologie che in caso di infezione potrebbero determinare “un esito più grave o infausto” della malattia. Non basta quindi il solo criterio dell’età per dire se un persona che sviluppa il Covid-19 rischia di più. La circolare del ministero della Salute In una circolare appena diffusa dal ministero alla Salute viene spiegato il sistema con cui vengono riconosciute le esenzioni dal lavoro in base allo stato di salute. Il documento, che fa una rassegna delle norme esistenti in materia, è stato ... Leggi su ilprimatonazionale

