L’indice di contagio in salita e la possibilità di nuove misure per l’ISS (Di sabato 5 settembre 2020) L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 13-ð‐26 agosto 2020, è pari a 1.18: i dati del monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid in Italia dell’Iss e ministero della Salute relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al primo settembre ribadisce che l’Rt calcolato sui casi sintomatici, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale: “Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero, vi è stato un aumento del numero di casi sintomatici contratti localmente e diagnosticati nel nostro Paese”. Il Fatto riassume il resoconto dellIstituto Superiore di Sanità: Ma la lettura che fa del momento attuale ... Leggi su nextquotidiano

zazoomblog : Aumentano i casi di contagio per la quinta settimana consecutiva. Indice Rt a 118. L’Iss: “Fondamentale rispettare… - zazoomblog : Aumentano i casi di contagio per la quinta settimana consecutiva. L’indice Rt sale a 118. L’Iss: “Fondamentale risp… - Notiziedi_it : Coronavirus, sale l’indice di contagio: l’età media è 32 anni, aumentano i focolai - trescogli : Qualcuno ha l'indice di contagio? Aumentano i positivi ma anche i tamponi. #COVID19italia - VoxpublicaNews : AOSTA - I protocolli nazionali stimano questi valori in termini abbastanza rassicuranti. L'indice R(t), rilevato, o… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indice contagio Coronavirus Italia, il monitoraggio: «Rt nazionale a 1,18. Si conferma aumento dei casi. Età media 32 anni» Corriere della Sera