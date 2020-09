Belgio, focolaio di Covid-9 in uno dei principali birrifici (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 04 SET - Uno dei principali siti di produzione in Belgio della birra numero uno al mondo AB InBev è stato chiuso giovedì a causa della scoperta di una fonte di infezione da ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRUXELLES, 04 SET - Uno dei principali siti di produzione in Belgio della birra numero uno al mondo AB InBev è stato chiuso giovedì a causa della scoperta di una fonte di infezione da coronav ...

Coronavirus, Italia tra i migliori d'Europa contro la seconda ondata: ecco perché | I DATI

Nelle ultime settimane la pandemia sta riesplodendo in tutta Europa, ma finora l’Italia è tra i Paesi che stanno registrando gli aumenti più bassi. Merito di una combinazione di fattori, tra la capaci ...

