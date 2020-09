Albert Nobbs: Glenn Close aveva già interpretato il ruolo nel 1982 (Di venerdì 4 settembre 2020) Glenn Close ha interpretato per la prima volta il ruolo di Albert Nobbs in una produzione teatrale del 1982 e ha tentato di realizzarne un film per decenni. Glenn Close si è calata per la prima volta nei panni di Albert Nobbs in una produzione teatrale del 1982, l'attrice in seguito ha tentato, per decenni, di realizzare un film che si ispirasse agli eventi della storia. Il progetto stava per entrare in produzione all'inizio degli anni duemila, con la regia di István Szabó, ma si fermò per mancanza di fondi. Oltre ad essere la protagonista del film, la Close è anche fra i produttori, ha scritto la canzone originale della pellicola e ha ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Albert Nobbs Albert Nobbs: Glenn Close aveva già interpretato il ruolo nel 1982 Movieplayer.it Albert Nobbs: Glenn Close aveva già interpretato il ruolo nel 1982

Glenn Close ha interpretato per la prima volta il ruolo di Albert Nobbs in una produzione teatrale del 1982 e ha tentato di realizzarne un film per decenni. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 04/09/2020 Glen ...

Glenn Close ha interpretato per la prima volta il ruolo di Albert Nobbs in una produzione teatrale del 1982 e ha tentato di realizzarne un film per decenni. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 04/09/2020 Glen ...