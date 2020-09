Unificare i prezzi dei farmaci in Ue? Big Pharma dice no e salva i suoi interessi (Di giovedì 3 settembre 2020) Come è tristemente noto a tutti, in Europa il prezzo dei farmaci varia da Stato a Stato. C’era però una proposta, un’idea, che avrebbe segnato un passo in avanti clamoroso, ridando un briciolo di dignità persino all’Ue. Si trattava di Unificare il prezzo dei farmaci, così da spendere per la stessa medicina la stessa cifra sia in Francia che in Italia o in Portogallo. Bene, la proposta è stata bombardata. Ovviamente. E chi c’è dietro? Lo zampino di Big Pharma. Come spiega in modo documentato l’ultimo libro di Mario Giordano (Sciacalli, virus, salute e soldi; Mondadori), tutte le aziende farmaceutiche, dalle più piccole alle Big Pharma, vendono i loro prodotti ai servizi sanitari statali in base a una rigorosa clausola di ... Leggi su ilparagone

gralbertazzi : Unificare i prezzi dei farmaci in Europa sarebbe logico Ma Big Pharma conta più degli Stati e non lo consente -… -

