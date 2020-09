Monteverro conferma la collaborazione con Bruno Pellegrino (Di giovedì 3 settembre 2020) Al via l’edizione 2020 di Arte&Vino, percorso artistico che per due mesi animerà il territorio e le cantine di Capalbio. Prenderà il via domenica 6 settembre la settima edizione di Arte&Vino, kermesse eno-artistica organizzata dall’associazione culturale Il Frantoio di Capalbio e curata da Maria Concetta Monaci con lo scopo di creare un percorso eno-artistico che tocchi arte, cultura, cibo, vino e ambiente. Per celebrare al meglio questo appuntamento la cantina Monteverro ha rinnovato la collaborazione con l’artista Bruno Pellegrino, ospitando presso la sua struttura due sue opere. Si tratta di due installazioni ispirate al mare, due pesci reali ed onirici al tempo stesso: il ‘Pesce Angelo’ e il ‘Pesce Istrice’. Fedeli nella forma del corpo, rivelano ... Leggi su vinonews24

Continua la collaborazione di Monteverro, cantina illuminata, eclettica e aperta alla sperimentazione, all’innovazione e alla ricerca, con Bruno Pellegrino, artista dall’animo e dalla vita poliedrica ...

Continua la collaborazione di Monteverro, cantina illuminata, eclettica e aperta alla sperimentazione, all’innovazione e alla ricerca, con Bruno Pellegrino, artista dall’animo e dalla vita poliedrica ...