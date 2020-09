Scuola, la Azzolina non ne azzecca una. Caos graduatorie, sindacati: “Piene di errori, vanno ritirate” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – Il 14 settembre si avvicina ma sulla riapertura delle scuole è ancora Caos totale. Non solo i banchi monoposto in ritardo, la mancanza di spazi (che costringerà molti studenti – e i loro genitori – all’incubo delle videolezioni), i problemi irrisolti sulle misure anti-coronavirus e i prof “fragili” che chiedono di essere esonerati, ora ci si mette anche l’ennesimo fallimento del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: le graduatorie online per i precari (“la cosa di cui vado più fiera”, aveva malauguratamente dichiarato la grillina), piene di errori e strafalcioni. Le prime graduatorie provinciali uscite contengono errori madornali Ora che sono state rese pubbliche le prime ... Leggi su ilprimatonazionale

