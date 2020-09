Cellino: “Quando Tonali ha saputo del Milan non ha voluto più sentire nulla. Inter? Forse non aveva soldi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sandro Tonali al Milan. Ormai è notizia di qualche giorno fa, ma la conferma arriva da Massimo Cellino, presidente del Brescia, ai microfoni di ‘TeleLombardia’: “L’Inter aveva l’accordo col giocatore. Marotta ci teneva tanto, so che Conte apprezzava molto il calciatore. Magari non c’era disponibilità economica, non lo so… non c’è da vergognarsi, però tutto questo tempo perso ha un po’ dilaniato la situazione. E quando si è affacciato con determinazione e volontà il Milan, Tonali non ha voluto più sentire nulla. Io col Milan ho un ottimo rapporto, con Maldini abbiamo trovato la soluzione. Ho ... Leggi su calcioweb.eu

AntoVitiello : Quando la volontà di un giocatore è decisiva in una trattativa... #Cellino a TL racconta di #Tonali: 'Appena ha sap… - news24_napoli : Cellino: “Tonali? Quando ha sentito il Milan non ha capito più nulla…” - braun_btr : RT @ElboAcMilan: #Cellino: 'Manchester United ha fatto un'offerta per #Tonali di almeno 10 mln in più rispetto a quella del Milan, ma quand… - outsider1899 : RT @AntoVitiello: Quando la volontà di un giocatore è decisiva in una trattativa... #Cellino a TL racconta di #Tonali: 'Appena ha saputo de… - CarlitosRodrig9 : RT @AntoVitiello: Quando la volontà di un giocatore è decisiva in una trattativa... #Cellino a TL racconta di #Tonali: 'Appena ha saputo de… -

