Calendario Serie A 2020/2021: 1^ giornata Juve-Samp e Benevento-Inter (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calendario Serie A 2020 2021- La nuova stagione si prepara a entrare ufficialmente nel vivo. La Lega calcio ha ufficializzato il sorteggio del nuovo Calendario, con primo appuntamento fissato per… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Inter : ?? | CALENDARIO Ecco il calendario completo della @SerieA '20/'21 dei nerazzurri #SerieATIM #NonPrendereImpegni ?? - Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - Inter : ?? | PREVISIONI Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima Serie A: secondo voi chi affronteremo alla p… - SkySport : Calendario Inter, le partite dei nerazzurri nel prossimo campionato di Serie A #SkySport #SkySportSerieA - paolaferrari_og : Ecco il Calendario ufficiale della Serie A -

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - "Con la presentazione del calendario c'è ancora più consapevolezza che non ci saranno sfide facili per un Benevento che dovrà comunque munirsi di una grande volontà per affro ...Tornare in Europa dalla porta principale. È l'obiettivo che si è prefissato il Milan in vista della prossima stagione. Rinnovato il contratto di Ibra, i rossoneri puntano a un posto per la Champions d ...