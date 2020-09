Berlusconi, sarebbero positivi al Covid anche i figli e alcuni nipoti che erano in Sardegna (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mentre i social si riempiono di auguri di pronta guarigione dal Covid per Silvio un po’ da tutte le parti politiche – alleate e non – arriva la notizia data da Dagospia. Non sarebbe solo il Cavaliere ad essere risultato positivo al coronavirus ma anche i figli e alcuni dei nipoti che erano con lui in Sardegna. Stando a quanto riportato Berlusconi positivo al coronavirus non sarebbe il solo della famiglia, quindi. LEGGI anche >>> Berlusconi positivo al Covid, l’augurio di pronta guarigione di Renzi: «Forza Presidente» positivi al Covid figli e nipoti di Berlusconi La ... Leggi su giornalettismo

Simo07827689 : RT @gyn_lemon: Silvio Berlusconi è risultato positivo al corona virus, si trova in isolamento nella villa di Arcore. Il dottor Zangrillo di… - Lucky61mass : RT @giornalettismo: Sarebbero positivi al #COVID19 anche i figli e i nipoti di #silvio Berlusoni - hr_design : RT @gyn_lemon: Silvio Berlusconi è risultato positivo al corona virus, si trova in isolamento nella villa di Arcore. Il dottor Zangrillo di… - AntonioMileo : RT @giornalettismo: Sarebbero positivi al #COVID19 anche i figli e i nipoti di #silvio Berlusoni - REstaCorporate : RT @giornalettismo: Sarebbero positivi al #COVID19 anche i figli e i nipoti di #silvio Berlusoni -