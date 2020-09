Basket, Vignali furibonda: “Skipper a Lipari fatto scatti di parti intime. Lo denuncio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un incubo la vacanza a Lipari della giocatrice di Basket Valentina Vignali a causa dello skipper della barca che aveva noleggiato per le sue giornate sull’isola, in Sicilia. A raccontare quanto accaduto è la stessa Vignali tramite le sue Instagram stories. Lo skipper -secondo quanto riporta Corriere.it- avrebbe scattato di nascosto con il suo telefono diverse foto a lei e alle sue amiche: scatti che ritraevano anche «dettagli di parti intime». Per caso le ragazze si sarebbero accorte, durante la navigazione delle Eolie, delle foto dello skipper e avrebbero chiesto all’uomo di mostrare il contenuto della galleria del suo telefono. «Ha tentennato - racconta la cestista - poi ci ha dato il ... Leggi su itasportpress

