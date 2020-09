Il processo è blindato, ma Charlie Hebdo alza il tiro: ripubblica le vignette su Maometto (Di martedì 1 settembre 2020) Si sta per aprire il processo sull’attentato a Charlie Hebdo del 2015. Cinque anni di indagini e un rinvio a causa del coronavirus, ma alla fine i tribunali di Parigi si spalancheranno per 14 persone accusate, a vario titolo, di aver avuto un ruolo di collaborazione con il commando armato che nel gennaio del 2015 uccise 17 persone nel corso di un attentato alla redazione della rivista satirica. LEGGI ANCHE > Charlie Hebdo chi? Charlie Hebdo ripubblica le vignette satiriche su Maometto Per ricordare quanto accaduto cinque anni fa, tuttavia, Charlie Hebdo non resta inerme e, anzi, alza il livello dello scontro, ripubblicando le ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : È una buona idea ripubblicare le vignette di #Maometto alla vigilia di un processo che si annuncia super blindato,… - GianMar48456927 : @matteosalvinimi E smettila con le stronzate. Sei stato ministro più di un anno e non hai blindato nulla. Hai ostac… -