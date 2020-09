‘Gf Vip 5’, svelato tutto il cast ufficiale: ci sono anche due volti di ‘Uomini e Donne’! (Di martedì 1 settembre 2020) Un utente del forum Reality House ha pubblicato in anteprima alcuni scatti delle pagine del settimanale Chi che svelano i concorrenti ufficiali della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Le donne che varcheranno la casa saranno: Elisabetta Gregoraci Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Matilde Brandi, Dayane Mello e Myriam Catania. Mentre la rosa degli uomini sarà composta da: Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate. L'articolo ‘Gf Vip 5’, svelato tutto il cast ufficiale: ci sono anche due volti di ‘Uomini e Donne’! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

eliscrivecose : Quelli della D’Urso non li seguo, il Gf vip non lo seguo bene dal Gf vip 2 perché la terza edizione l’ho abbandonat… - neodie : RT @Daxest: Voglio vedere il GF Vip esclusivamente per fare hate watching di T0m Z0rz? - IsaeChia : ‘#GfVip5’, svelato tutto il cast ufficiale: ci sono anche due volti di ‘#UominieDonne’! #gfvip - purposejimin : tommaso zorzi al gf vip ed io sarò incollata alla televisione - idkaliss : tommaso zorz1 al gf vip lo commentiamo qua vero? #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Ue: Renzi ritwitta Danti, 'Iv aderisce al gruppo Renew Europe' Affaritaliani.it