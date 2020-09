Come riattivare le ragioni dei sensi in mezzo ai funghi (Di martedì 1 settembre 2020) Talvolta sta soltanto in un’angolazione che varia. Capita, percorrendo a ritroso il sentiero già intrapreso al mattino alla ricerca di funghi. Ed è magari allora che, sotto una luce diversa, ci si avvede al ritorno di quanto all’andata era sfuggito. COSÌ, IL PROPOSITO iniziale di Long Litt Woon, di origine malese ma fin dagli anni della giovinezza trapiantata in Norvegia per amore, di narrare, da antropologa, il suo percorso di indagine sul mondo dei funghi e degli appassionati (spesso maniaci) … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Splio_it : ? Il rientro a scuola si avvicina ! ??? Hai già pensato a come riattivare i carrelli abbandonati dei genitori indaf… - VincenzoOrab96 : Come si può riattivare l'accordo del 2008? In Libia sono cambiate alcune cose, tipo non c'è più Gheddafi. - D_mettoilnick : @sicula_a_Fi ho disattivato il profilo per un mesetto circa agosto di solito non è un buon mese come dicembre, ma n… - elzeviro2011 : I partiti che votano SI al Referendum vedono il Parlamento come un ostacolo - 24Mattino : .@elenabonetti, Ministra per Pari Opportunità e Famiglia: '#scuola, sto lavorando per riattivare gli strumenti stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riattivare Come riattivare le ragioni dei sensi in mezzo ai funghi | il manifesto Il Manifesto Come riattivare le ragioni dei sensi in mezzo ai funghi

Talvolta sta soltanto in un’angolazione che varia. Capita, percorrendo a ritroso il sentiero già intrapreso al mattino alla ricerca di funghi. Ed è magari allora che, sotto una luce diversa, ci si avv ...

Come togliere il microfono durante una chiamata su Zoom

? Questa è la domanda che si sono posti in molti, durante il periodo di lockdown. Didattica, meeting di lavoro, chiacchere con gli amici, per un paio di mesi tutto questo si è spostato sulle piattafor ...

Talvolta sta soltanto in un’angolazione che varia. Capita, percorrendo a ritroso il sentiero già intrapreso al mattino alla ricerca di funghi. Ed è magari allora che, sotto una luce diversa, ci si avv ...? Questa è la domanda che si sono posti in molti, durante il periodo di lockdown. Didattica, meeting di lavoro, chiacchere con gli amici, per un paio di mesi tutto questo si è spostato sulle piattafor ...