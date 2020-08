Valentina Ferragni: “Brutta e grassa? Mi godo la vita” (Di lunedì 31 agosto 2020) C’è chi chiede una oto con un personaggio celebre e poi pubblica le foto per criticare il suo aspetto fisico. Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, si sfoga sui social contro chi le chiede prima le foto e poi le pubblica solo per insultarla. “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata anormale – scrive Valentina su Instagram -. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi”. “Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti. A volte capita che ... Leggi su tvzap.kataweb

DionisioLaura : RT @franzisksksksk: se pensate che Valentina Ferragni sia grassa sicuramente avrete la segatura nel cervello, razza di deficienti. - LaReclame1 : RT @peularis: Mi spaventa tantissimo vivere in un'epoca in cui una ragazza come Valentina Ferragni viene definita grassa, come possiamo noi… - linda_s_2001 : RT @peularis: Mi spaventa tantissimo vivere in un'epoca in cui una ragazza come Valentina Ferragni viene definita grassa, come possiamo noi… - inwonderlandda : RT @seituilsole: Continuo a non capire il motivo di tutto l’odio che viene riversato su questa ragazza Valentina Ferragni sei un fiore ?? h… - chovsen_ : RT @peularis: Mi spaventa tantissimo vivere in un'epoca in cui una ragazza come Valentina Ferragni viene definita grassa, come possiamo noi… -