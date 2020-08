Serino, picchia e minaccia di morte la moglie: carabinieri arrestano 29enne (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAncora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. È accaduto ieri mattina a Serino dove i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 29enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di “Maltrattamenti in famiglia” e “Resistenza a pubblico ufficiale”. A seguito di una segnalazione giunta al 112, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei carabinieri di Avellino, disponeva in tempo reale l’invio di una pattuglia. Qualche minuto e i carabinieri (già di perlustrazione in quell’area nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio, quotidianamente svolta dalla Compagnia di Solofra al fine di garantire sicurezza ... Leggi su anteprima24

