Marsiglia, ufficiale l’arrivo di Yuto Nagatomo: “Combatterò con l’anima di un samurai” (Di lunedì 31 agosto 2020) Colpo a sorpresa dell’Olimpique Marsiglia che, nelle ultime ore, ha ufficializzato l’acquisto dell’ex terzino dell’Inter, Yuto Nagatomo, il quale diventa il terzo giapponese nella storia del club francese dopo Koji Nakata e Hiroki Sakai. Il 34enne giapponese è reduce da due buone stagioni in Turchia con la maglia del Galatasaray, con cui ha vinto due campionati ed una Supercoppa. Nagatomo, attraverso i propri profili social, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento appena concretizzato: “Sono molto felice di entrare a far parte dell’OM, un grandissimo club. Darò il massimo per la squadra e combatterò con un’anima da samurai”. Leggi su sportface

