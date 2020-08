Coronavirus: Filippine, oggi 3.446 casi e 38 morti (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - Le Filippine hanno registrato oggi 3.446 nuovi casi di Coronavirus e 38 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. I dati portano il ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Le Filippine hanno registrato oggi 3.446 nuovi casi di coronavirus e 38 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. I dati portano il ...

Lieve calo anche in Francia. Nuovo record per l’India, oltre 76 mila i casi, e le Filippine sono il Paese con più contagi del sud-est asiatico. BRUXELLES. Rallentano i contagi da Coronavirus in Belgio ...

