L’incredibile video di un bimbo che scappa di casa e carponi attraversa l’autostrada (Di domenica 30 agosto 2020) Avvistato in pieno giorno su una strada un bimbo di 2 anni è stato salvato da un samaritano in Vietnam. I genitori intanto erano inconsapevoli della fuga del piccolo. L’incredibile video. Girava a carponi in pigiama sull’autostrada trafficata in pieno giorno. Per fortuna alcuni automobilisti hanno visto quel piccolo passante. Il mini-fuggiasco, appena 2 anni, … Leggi su 2anews

LuciaMirra2 : Io non supererò mai tu Ermal che canti Almeno tu nell'universo, l'intensità, la passione che ci metti quando la can… - MartaGentilin : Ho appena finito di guardare il film “Edison - L’uomo che illuminò il mondo” su Prime Video e mi è piaciuto un sacc… - stefano_6000 : RT @TIM_vision: Un'incredibile storia d'amore che attraversa l'oceano ?? 'Resa con me', con Shailene Woodley e Sam Claflin, è su TIMVISION!… - alekosrech : RT @gendusa_FN: #sapevatelo INCREDIBILE MA VERO #Pakistan 'Piantare alberi è contro l'#Islam' - Auber_Brasil : RT @matteosalvinimi: ???INCREDIBILE!!!??? Da Tgr Leonardo (Rai Tre) del 16.11.2015 servizio su un supervirus polmonare Coronavirus creato dai… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile video Caserta, UN'ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia con Plàcido Domingo l'eco di caserta