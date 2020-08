Chadwick Boseman ha sposato sua moglie Taylor Simone Ledward prima di morire (Di domenica 30 agosto 2020) La star di Black Panther, Chadwick Boseman, poco prima di morire a causa di un tumore al colon, ha sposato in segreto sua moglie Taylor Simone Ledward. Si erano conosciuti nel 2015, ma hanno mantenuto la loro relazione nascosta dai paparazzi. Ma giunge oggi questa dolce e amara scoperta: poco prima di morire, Chadwick Boseman aveva sposato la moglie Taylor Simone Ledward per coronare il loro sogno d'amore. L'attore e icona afroamericana è venuta a mancare nella propria casa, a Los Angeles, dopo una battaglia di quattro anni contro il cancro al colon. E accanto al suo capezzale, ... Leggi su movieplayer

