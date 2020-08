UFFICIALE - McKennie è della Juve: prestito oneroso, in un caso scatterà l'obbligo di riscatto (Di sabato 29 agosto 2020) Weston McKennie è un nuovo giocatore della Juventus. Centrocampista, 22 anni compiuti ieri, 28 agosto, è il primo statunitense ad approdare nel club bianconero. Leggi su tuttonapoli

forumJuventus : ??? UFFICIALE: Weston McKennie alla Juve! ? Arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a… - MFajriyansyah : RT @forumJuventus: ??? UFFICIALE: Weston McKennie alla Juve! ? Arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a dete… - Ricky24795 : RT @La_Bianconera: UFFICIALE! Weston #McKennie è un giocatore della #Juventus! #GoWest! ?? #WelcomeWeston ?????? - CalcioWeb : #Juve, UFFICIALE l’arrivo di #McKennie dallo #Schalke: tutti i dettagli - - MFajriyansyah : RT @ilbianconerocom: UFFICIALE: la #Juve acquista #McKennie in prestito con diritto di riscatto. I dettagli -