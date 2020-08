Supryaga Bologna, trattativa in stand by: gap sulla formula (Di sabato 29 agosto 2020) Il Bologna lavora per portare Supryaga in rossoblù: non c’è ancora l’intesa sulla formula del trasferimento con la Dinamo Kiev Il Bologna non molla la presa su Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 di proprietà della Dinamo Kiev. Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa è in fase di stallo per via della formula del trasferimento. I rossoblù hanno proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni. Il club ucraino vorrebbe, però, un pagamento differente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

