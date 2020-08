Nek replica dopo le accuse per la serata al Twiga: “Ho commesso una leggerezza ma era un evento privato” (Di sabato 29 agosto 2020) Sono state tante le polemiche dopo il video circolato in rete che mostrava Nek in un noto locale mentre intonava alcune delle sue canzoni più celebri. Nel video si vede come intorno al cantante si assembrino in pochi minuti diverse persone che non portano la mascherina. Ed è per questo che le polemiche sui social non sono mancate. Nek si è preso qualche ora di tempo ma ha voluto poi dare la sua spiegazione sui social. E intanto anche dal Twiga, il locale in cui si sarebbe svolto questo concerto ( che tale non era), arrivano le smentite: “Non c’è stato alcun concerto, nessuna serata di ballo. Qui le regole sono sempre rispettate, si fa un caso solo perché si parla di Briatore” ha detto l’ad del locale, Mario Cambiaggio. LE PAROLE DI NEK dopo I VIDEO AL ... Leggi su ultimenotizieflash

