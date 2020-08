Libano, ingerenze in conflitto di Francia e Usa (Di sabato 29 agosto 2020) Non sono state scelte a caso le date della visita ufficiale di due giorni, domani e martedì, di Emmanuel Macron in Libano, la seconda in meno di un mese. «La Francia non vi abbandonerà» aveva promesso il presidente libanese alle migliaia di libanesi che lo avevano accolto nelle strade di Beirut devastate dall’esplosione del 4 agosto al porto della capitale. Ed è già di ritorno. Atterrerà in Libano nel giorno in cui il capo dello Stato Michel Aoun dovrebbe conferire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Libano ingerenze Aiuti per Beirut e allarme ingerenze. La Turchia offre un porto in prestito Il Manifesto Notturno: Nuova clip dal film in concorso a Venezia 77

01 Distribution ha diffuso in rete una nuova clip da Notturno, il film diretto da Gianfranco Rosi, in concorso a Venezia 77. Questa mattina torniamo a parlare del nuovo film diretto dal candidato all’ ...

Notturno: ecco il trailer del nuovo e atteso film di Gianfranco Rosi

Uscirà al cinema il 9 settembre il nuovo, atteso documentario di Gianfranco Rosi, Notturno, dopo il concorso alla Mostra del cinema di Venezia e noi ve ne mostriamo il suggestivo trailer. Nel 2013 Gia ...

01 Distribution ha diffuso in rete una nuova clip da Notturno, il film diretto da Gianfranco Rosi, in concorso a Venezia 77. Questa mattina torniamo a parlare del nuovo film diretto dal candidato all’ ...Uscirà al cinema il 9 settembre il nuovo, atteso documentario di Gianfranco Rosi, Notturno, dopo il concorso alla Mostra del cinema di Venezia e noi ve ne mostriamo il suggestivo trailer. Nel 2013 Gia ...