Monza, ufficiale l’ottavo colpo: il difensore Carlos Augusto è biancorosso (Di venerdì 28 agosto 2020) Grande colpo in difesa per i biancorossi: dal Corinthians arriva a titolo definitivo il brasiliano Carlos Augusto Zopolato Neves. Nato il 7 gennaio 1999 a Campinas, nello Stato di San Paolo, il terzino ha fatto tutta la trafila nelle Giovanili del Corinthians, con cui ha debuttato in prima squadra a 19 anni. In totale sono 31 le presenze col club brasiliano con 1 rete, e nel suo palmares figura per due volte la vittoria del campionato Paulista (2018,2019). Ha indossato anche per 6 partite la maglia della Nazionale del Brasile Under 20. Monza, ufficiale l’ottavo colpo: il difensore Carlos Augusto è biancorosso ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

