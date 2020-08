Formula 1 – Casco speciale per Gasly: l’omaggio all’amico scomparso Anthoine Hubert [GALLERY] (Di venerdì 28 agosto 2020) Pierre Gasly indossa un Casco speciale nel weekend del Gp del Belgio. Il pilota francese dell’Alpha Tauri ha presentato attraverso Twitter un Casco che omaggia l’amico Anthoine Hubert, scomparso lo scorso anno a Spa in un tragico incidente. Sul Casco, di colore rosa, presente la scritta ‘Anthoine’, diverse stelle, simbolo dell’amico e una serie di foto che ritraggono i due. Sui social Gasly ha scritto: “Casco speciale per un amico speciale. Faccio ancora fatica a credere che tutto questo sia reale, la vita può essere brutale a volte. Darò il mio massimo in questo weekend per renderlo fiero di me“.L'articolo ... Leggi su sportfair

Non poteva certo mancare in occasione del Gran Premio del Belgio una livrea speciale nel casco di Pierre Gasly. Il pilota dell’AlphaTauri infatti nel weekend di Spa utilizzerà un disegno particolare i ...

Formula 1 – In pista a Spa-Francorchamps per il GP del Belgio

Dopo solo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa con un trittico di gare davvero d’eccezione: questo weekend si corre a Spa-Francorchamps, per il Gran Premio del Belgio, seguirann ...

