Detenuto morto in cella nel carcere di Sassari | è giallo | indaga la Procura

Tragedia a Sassari, Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Bancali. La vittima è un marocchino di 24 anni, e ora è giallo sulla sua scomparsa. Il Garante dei diritti: "La notizia della morte di un Detenuto è sempre una notizia triste". Drammatico episodio, quello verificatosi oggi nella struttura penitenziaria di Sassari.

Un detenuto marocchino di 24 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella del carcere di Bancali, a Sassari. Sul decesso ha aperto un'inchiesta il sostituto procuratore Beatrice Giovannet ...

