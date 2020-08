Coronavirus: i bambini asintomatici restano positivi per giorni diventando potenziali vettori (Di venerdì 28 agosto 2020) I bambini sono in grado di diffondere il Coronavirus SarsCov2 fino a 3 settimane dal momento in cui lo contraggono, anche se sono asintomatici. A giungere a questa conclusione è uno studio del Children’s national hospital di Washington sulla rivista Jama Pediatrics, che pero’ avanza diversi dubbi su quanto effettivamente i bambini siano veicolo di diffusione del virus. Il gruppo, guidato da Roberta DeBiasi, ha studiato 91 pazienti pediatrici ricoverati in 22 ospedali sudcoreani. Circa il 22% dei bambini ricoverati non ha sviluppato sintomi, il 20% era inizialmente asintomatico ma poi ha avuto sintomi dopo, mentre il 58% era gia’ sintomatico al momento del test. “Chi e’ positivo al Coronavirus in Corea del Sud rimane in ospedale finche’ ... Leggi su meteoweb.eu

