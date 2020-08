Napoli, Gattuso studia il cambio di modulo (Di giovedì 27 agosto 2020) modulo che vince non si cambia: non la pensa totalmente così Gennaro Gattuso che, complici gli innesti portati dal mercato, sta seriamente pensando di adottare una nuova veste tattica per il suo ... Leggi su quotidiano

sscnapoli : ?? @victorosimhen9 “Napoli è un sogno, @ADeLaurentiis e #Gattuso mi hanno accolto come un figlio” ??… - sscnapoli : ?? #Gattuso “L’obiettivo è riconquistare la zona Champions. È quella la casa del Napoli” ?? - DALEX911 : Napoli, Gattuso studia il cambio di modulo - GiuseppeFalcao : @CheccoCasano @MicheleGioia12 Milik è forte, più giovane, forse più goleador...ma si è fatto due volte il crociato… - infoitsport : Napoli, ag. Hysaj: 'Vuole continuare con Gattuso, ma c'è distanza per il rinnovo. Accordo complicato' -