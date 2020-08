Federico Fashion Style, il video con i dottori: “Sono stato al mare con la febbre” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’emergenza Coronavirus sta provocando ancora disagi in Italia con numerosi casi positivi riscontrati: tra questi anche il noto Federico Fashion Style Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia e così anche il celebre hair stylist ha svelato ai microfoni di Agorà di essere stato sul traghetto con la febbre. Nelle scorse ore ha rivelato … L'articolo Federico Fashion Style, il video con i dottori: “Sono stato al mare con la febbre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - Adnkronos : Federico Fashion Style: 'Nessun controllo al ritorno dalla Sardegna' - fanpage : 'Pensavo fosse febbre di gola' - crookdyovth : RT @SerendipityNY_: La compagna di Federico Fashion Style che mentre parla affranta del Covid “non mi sento bene aspettiamo il tampone” e b… - FutureNYorker : RT @MartyCippy: Federico Fashion Style è andato in sardegna con la febbre ma si lamenta dell'assenza di controlli sulle navi e al porto. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

L’hair stylist, positivo al Coronavirus, attaccato perché partito con febbre dalla Sardegna La giornalista lo attacca, il parrucchiere le risponde per le rime piccato Selvaggia Lucarelli attacca ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...