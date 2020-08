Covid, in Sardegna contagio senza confronti in Europa: «Colpa di traghetti e discoteche» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il caso Costa Smeralda andrebbe studiato, andando ben oltre l'attenzione sui personaggi più conosciuti che si sono contagiati. La stima plausibile è che in una settimana si sono... Leggi su ilmattino

stanzaselvaggia : “Tachipirina e bottiglia gelata sulla fronte”. La ragazza che elude i controlli in Sardegna e sale sul traghetto co… - dellorco85 : #Prostatite, covid boh... può darsi, i venti della Sardegna. Siamo a livelli di nipote di Mubarak in versione fantozziana - petergomezblog : sardegna, Sottovento chiuso: il gestore ha il covid ed è grave. Ecco perché lo storico locale era rimasto aperto (c… - ilariadituccio : RT @stanzaselvaggia: “Tachipirina e bottiglia gelata sulla fronte”. La ragazza che elude i controlli in Sardegna e sale sul traghetto con l… - lichibenassi : RT @stanzaselvaggia: “Tachipirina e bottiglia gelata sulla fronte”. La ragazza che elude i controlli in Sardegna e sale sul traghetto con l… -