Bologna, diramata la lista dei convocati per il ritiro: out Bani, c’è Vignati (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Bologna ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati per il ritiro pre-campionato di Pinzolo Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha chiamato ben 27 giocatori per il ritiro di Pinzolo che scatterà oggi. Bani e Tomiyasu non sono presenti nella lista. Ecco l’elenco completo dei convocati: Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Sarr, Skorupski. Difensori: Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Mbaye. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

