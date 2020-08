Stati Uniti, le lacrime del padre di Jacob Blake: “Hanno sparato a mio figlio sette volte. È un essere umano, e questo conta” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Hanno sparato a mio figlio sette volte, sette volte. Come se non avesse importanza. Ma mio figlio è importante. È un essere umano, e questo conta”. Sono le parole del padre di Jacob Blake, pronunciate durante una conferenza stampa in Wisconsin. Nei giorni scorsi suo figlio di 29 anni è stato colpito da diversi colpi di armi da fuoco da parte di agenti della polizia mentre tentava di salire a bordo della sua auto, dove c’erano i suoi tre figli, che hanno assistito alla sparatoria. I poliziotti sono ora in congedo ma la rabbia a Kenosha non si placa. Da due giorni, infatti, la città è ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - chetempochefa : «Jacob Blake negli USA è stato colpito alla schiena da sette colpi di pistola sparati da agenti di polizia, davanti… - amnestyitalia : #Usa Domenica scorsa la polizia ha sparato alle spalle di Jacob Blake di fronte ai suoi figli. Blake era disarmato… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #NordCorea, #KimJongUn delega la sorella per gli Stati Uniti e la Corea del Sud - Noovyis : (Stati Uniti, le lacrime del padre di Jacob Blake: “Hanno sparato a mio figlio sette volte. È un essere umano, e qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Navalnyj, Stati Uniti a Mosca: "Se è stato avvelenato misure senza precedenti" la Repubblica Coronavirus, rischio contagio da alimenti? L'esperta: "Non sono fonte di infezione"

«La trasmissione del virus è legata alle vie respiratorie. A oggi non esiste alcuna evidenza scientifica che la trasmissione possa avvenire attraverso il cibo» premette Valentina Rizzi, esperta scient ...

Caro Panebianco, da liberale non ti capisco più

Tanto per cominciare, la globalizzazione ha significato l’affermazione, economica e poi anche culturale, dell’ultimo regime comunista rimasto in piedi, quella Cina che è diventata addirittura il ...

«La trasmissione del virus è legata alle vie respiratorie. A oggi non esiste alcuna evidenza scientifica che la trasmissione possa avvenire attraverso il cibo» premette Valentina Rizzi, esperta scient ...Tanto per cominciare, la globalizzazione ha significato l’affermazione, economica e poi anche culturale, dell’ultimo regime comunista rimasto in piedi, quella Cina che è diventata addirittura il ...