Roma, a fuoco un appartamento: incendio partito dalla camera da letto, distrutta intera abitazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si sono propagate dalla camera da letto, le fiamme che hanno distrutto un appartamento posto al sesto piano in una palazzina di via Reggio Emilia, al civico 29, nella mattinata di oggi, 26 agosto, intorno alle ore 8:50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con la squadra VF della sede centrale 1a, con ausilio dell’autoscala AS1. Intervenuta anche l’autobotte di AB9 e il carro autoprotettori. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio. Le fiamme, partite appunto dalla camera da letto, si sono poi propagate in tutte le stanze. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Presenti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, a fuoco un appartamento: incendio partito dalla camera da letto, distrutta intera abitazione - duemme6 : RT @EugenioCardi: Ok, a Roma c'è qualche criminale che si diverte a dar fuoco ai cassonetti (tra l'altro vecchi, rotti e puzzolenti). Ma pe… - dralesorre : RT @EugenioCardi: Ok, a Roma c'è qualche criminale che si diverte a dar fuoco ai cassonetti (tra l'altro vecchi, rotti e puzzolenti). Ma pe… - pizia21 : RT @EugenioCardi: Ok, a Roma c'è qualche criminale che si diverte a dar fuoco ai cassonetti (tra l'altro vecchi, rotti e puzzolenti). Ma pe… - gloriadonati17 : RT @EugenioCardi: Ok, a Roma c'è qualche criminale che si diverte a dar fuoco ai cassonetti (tra l'altro vecchi, rotti e puzzolenti). Ma pe… -