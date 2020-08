Le Nazionali convocano Glik e Ionita, niente Roma per i neo acquisti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il peso dei Nazionali. Esperienza e qualità ma anche partenze che privano gli allenatori di pedine fondamentali. Il Benevento lo sperimenterà subito, perchè gli ultimi arrivati Kamil Glik e Artur Ionita sono stati convocati rispettivamente da Polonia e Moldavia. Il difensore centrale arrivato dal Monaco, vice capitano della selezione biancorossa con 73 presenze, sfiderà in Nations League l’Olanda di Virgil van Dijk e la Bosnia-Erzegovina rispettivamente il 4 e 7 settembre. Il centrocampista ex Cagliari, invece, affronterà il Kosovo (a Parma il 3 settembre) e la Slovenia (a Lubiana il 6 settembre). Entrambi saranno dunque costretti a saltare il test amichevole del 5 settembre a Trigoria contro la Roma. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

Rieti, il Real Sebastiani e l'azzurro: l'under Provenzani convocato nella Nazionale 3x3: «Dà lustro anche al club»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica che il giocatore Vincenzo Provenzani è stato convocato per il raduno della Nazionale Open Maschile 3×3 in programma dal 1° al 3 settembre prossimi a Ronzone, ...

SCUOLA NEL CAOS IN ABRUZZO, I SINDACATI PREOCCUPATI SU TRASPORTI, ORGANICI E EDILIZIA

Si sono svolti ieri, 25 agosto 2020, due importanti incontri per fare il punto della situazione sulla ripartenza della scuola in Abruzzo. Nel primo, convocato la mattina ed aggiornato al pomeriggio, a ...

