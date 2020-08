Coronavirus, il San Raffaele conferma: Briatore positivo al Covid (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla fine è arrivata la conferma ufficiale: Flavio Briatore è positivo al Coronavirus Sars-Cov2 ed è in isolamento. Lo ha reso noto lo stesso ospedale San Raffaele di Milano, dove l'imprenditore è ricoverato da domenica 23 agosto, anche se, spiega la nota, il ricovero sarebbe inizialmente avvenuto "per una specifica patologia diversa dal Covid-19". Briatore, spiega il San Raffaele, è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone per il Covid-19, poi risultato positivo.Di conseguenza è stato attivato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività "nel rispetto ... Leggi su ilfogliettone

