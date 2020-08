Benevento, Viola operato al ginocchio: i tempi di recupero (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione chirurgica per Nicolas Viola che questo pomeriggio a Innsbruck si è sottoposto a intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro. Stando a quanto riportato dal sito ufficiale del Benevento Calcio, l’intervento eseguito presso la clinica Hocrum dal Prof. Christian Fink alla presenza del Medico Sociale Dott. Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di circa 2 mesi. La società ha inoltre comunicato che tutti i tamponi effettuati in questi ultimi giorni ai componenti di squadra e staff hanno dato esito negativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

sportli26181512 : Benevento, UFFICIALE: intervento al ginocchio per Viola, i tempi di recupero: Il Benevento Calcio comunica che Nico… - NTR24 : Benevento, intervento riuscito per Viola: recupero in circa 2 mesi - ottopagine : Benevento, Viola operato al ginocchio #Benevento - TV7Benevento : Benevento Calcio. OK operazione al menisco per Viola. Due mesi di stop... -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Viola Benevento calcio, Viola operato al menisco: intervento riuscito ilVaglio Benevento Calcio, ufficiale: stop di due mesi per Viola

Il Benevento Calcio comunica che Nicolas Viola è stato sottoposto questo pomeriggio, ad Innsbruck, ad intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro. L’intervento, ...

Benevento calcio, Viola operato al menisco: intervento riuscito

Associazione Il Vaglio - Viale Antonio Mellusi 134 - 82100 Benevento. P.Iva 01606560629 ...

Il Benevento Calcio comunica che Nicolas Viola è stato sottoposto questo pomeriggio, ad Innsbruck, ad intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro. L’intervento, ...Associazione Il Vaglio - Viale Antonio Mellusi 134 - 82100 Benevento. P.Iva 01606560629 ...