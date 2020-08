“Fantastica!”. Benedetta Rossi, la notizia è appena stata divulgata: un altro grande traguardo raggiungo. Brava! (Di martedì 25 agosto 2020) Benedetta Rossi, ancora un trionfo: stravince la classifica dei video creator di Luglio 2020. Non c’è comico, divulgatore o gattino che possa arrestarla. Continua, senza conoscere soste, il successo della foodblogger sui social. Con le su ricette Benedetta continua a “strapazzare” gli altri youtuber e creatori di video. Infatti, i suo numeri sono da capogiro: secondo la classifica stilata da Sensemakers per Prima Comunicazione è ancora lei a mettere in riga tutti gli “avversari”. Benedetta Rossi, infatti, guida questa speciale classifica relativa al mese di luglio totalizzando più di 120 milioni di visualizzazioni su YouTube e Facebook, quasi il triplo del secondo classificato. Al secondo posto i Me contro Te, seguiti da iPantellas. Sesti gli ... Leggi su caffeinamagazine

