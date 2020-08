Coronavirus Pomezia: 15 casi attualmente positivi, 8 sono di rientro da un viaggio (Di martedì 25 agosto 2020) Pomezia, attualmente sono 15 le persone positve al Coronavirus. Di queste 13 sono in isolamento doiciliare mentre 2 sono ricoverate in ospedale. Dei nuovi casi 8 sono di rientro da un viaggio mentre gli altri appartengono alla rete delle persone postive. Invece i cittadini non positivi ma posti in isolamento domiciliare preventivo sono 32 mentre il numero totale dei cittadini guariti è 71. Leggi anche: Coronavirus, non si fermano i contagi a Latina e provincia: 10 i nuovi casi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

