Blogo retroscena: Ballando con le stelle, Samuel Peron positivo, prove fermate (Di martedì 25 agosto 2020) Da pochi giorni erano iniziate le prove della nuova travagliatissima edizione di Ballando con le stelle 2020. Proprio da queste colonne vi abbiamo dato conto pochi giorni fa degli abbinamenti maestri-concorrenti, prologo questo dell'inizio delle sedute di allenamento che erano in corso in questi giorni presso le palestre dell'auditorium del foro italico in Roma.Prima di iniziare queste prove tutto il cast era stato sottoposto ai tamponi che avevano dato tutti esito negativo. Purtroppo, notizia dell'ultima ora, ad una ulteriore verifica Samuel Peron è risultato positivo, ma comunque asintomatico. Samuel è stato in Sardegna nelle scorse settimane e come è noto la regione è stata teatro di un focolaio di Covid-19. Sul web si ... Leggi su blogo

