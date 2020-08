Test sullo stato di salute per la batteria di un Huawei in pochi passi (Di lunedì 24 agosto 2020) Non sono isolati i casi in cui un aggiornamento concepito da Huawei abbia prodotto un drastico calo per la durata della batteria di uno smartphone. Lo abbiamo osservato a fine 2019, come forse ricorderanno alcuni nostri lettori, a proposito del cosiddetto Huawei P10 Lite. Tuttavia, secondo quanto raccolto di recente, circostanze simili si stanno verificando sempre più spesso, al punto che un numero crescente di utenti sta chiedendo spiegazioni al produttore per capire cosa fare. Come affrontare problemi di batteria con un Huawei Il caso riportato oggi 24 agosto, in merito ad un calo dell'autonomia, è stato riportato ad esempio da possessori del cosiddetto Huawei P30 Lite, ma come riportato in precedenza, sulla carta può capitare a chiunque ... Leggi su optimagazine

awkmen : RT @IansoIo: Potete gentilmente darci notizie sullo svolgimento del test? Siamo arrivati a 845 contagi e la cosa sta tornando pericolosa. M… - bestiavdiSatana : RT @IansoIo: Potete gentilmente darci notizie sullo svolgimento del test? Siamo arrivati a 845 contagi e la cosa sta tornando pericolosa. M… - babypumpkinpie : RT @IansoIo: Potete gentilmente darci notizie sullo svolgimento del test? Siamo arrivati a 845 contagi e la cosa sta tornando pericolosa. M… - IansoIo : Potete gentilmente darci notizie sullo svolgimento del test? Siamo arrivati a 845 contagi e la cosa sta tornando pe… - mandarvino : Almeno per i test d'ingressso non vorrei prepararmi sui riassunti :/ ma sono povera e ho già un manuale di sociale… -