“Si parlava di un nuovo lockdown ed è questo che ha reso mio fratello fragile”: parla il fratello del ristoratore suicida (Di lunedì 24 agosto 2020) Luca Vanni era un noto ristoratore nel centro storico di Firenze. Si è tolto la vita a 44 anni, sabato scorso, e il suo gesto estremo ha sconvolto i commercianti di zona. Vanni si è tolto la vita tra il turno del pranzo e quello della cena, nel momento in cui è rimasto solo nel … L'articolo “Si parlava di un nuovo lockdown ed è questo che ha reso mio fratello fragile”: parla il fratello del ristoratore suicida NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

borghi_claudio : Ieri #lebbasi si sono tenute a notte fonda ma ci sono, e si parlava di #minibot Ci avviamo verso la fine del ciclo… - strinjiminow : durante una assemblea di istituto in cui si parlava di non mi ricordo cosa, penso violenza sulle donne. - riccardo_71 : RT @AndreaFerraro25: @PBerizzi @iltrumpo La cosa spettacolare è che Salvini si è sentito chiamato in causa per un post che parlava di 'nazi… - PBerizzi : RT @AndreaFerraro25: @PBerizzi @iltrumpo La cosa spettacolare è che Salvini si è sentito chiamato in causa per un post che parlava di 'nazi… - awanasgh : @gonzales_cico @ldemarc @matteosalvinimi peccato che gli sbarchi erano già cominciati a scendere coN mINNITI. E POI… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si parlava «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto